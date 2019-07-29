2019-07-29T15:29:54+03:00
Происшествия

В Оленегорске жена исполосовала мужа ножом из-за того, что тот смотрел неправильную телепередачу

Женщина сама вызвала любимому скорую, когда поняла, что наделала
Есения ДОБРОНРАВОВА
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В Оленегорске жена чуть не убила мужа из-за не той программы по телевизору.В Оленегорске жена чуть не убила мужа из-за не той программы по телевизору.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Семейная жизнь бывает тяжелой. И часто конфликты между супругами заканчиваются кровопролитием.

Так, в Оленегорске муж попал в больницу, а его благоверная - под уголовную статью. 42-летний мужчина и 33-летняя женщина поссорились в собственной квартире, когда отмечали семейный праздник. Под алкоголь супруги решили посмотреть телевизор. Вот только муж хотел один канал, а жена - другой. Из-за этого возникла ссора, и северянка схватилась за нож.

- Она нанесла мужчине колото-резанные раны шеи, грудной клетки, левой руки, которые позже врачи оценили как легкий вред здоровью. А колото-резанные ранения брюшной стенки без повреждений внутренних органов стали тяжким вредом здоровью, - рассказали подробности семейной драмы в УМВД России по Мурманской области.

Когда женщина увидела, как исполосовала своего мужа, то сама вызвала скорую. Против жительницы Оленегорска возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее женщина проблем с законом не имела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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