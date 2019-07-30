В Полярном хозяйка 40 кошек просит о помощи
Такие квартиры защитники животных еще называют зооконцлагерями. Достаточно емкое описание небольшой по квадратным метрам жилплощади, где живет большое количество животных.
Одну такую квартиру нашли в Полярном. Но особенность этой ситуации в том, что хозяйка сама вышла на волонтеров и попросила помощи. Женщина перестала справляться с 40 своими кошками. Стоит ли говорить, в каком они состоянии? Главная беда в том, что все они не стерилизованы и не кастрированы. А, значит, скоро могут появиться котята.
- Очень нужны кураторы хотя бы на период стерилизации животных, идеально - до их пристройства, очень нужен корм...Нужно все!!! Животные в плохом состоянии, истощены, некоторые болеют. Появляющихся котят съедают взрослые особи, - рассказали волонтеры группы "ЗООЗАТО".
Они отмечают, что женщина не очень доверяет чужим людям, но хочет помочь мурлыкам. Те, кто готов спасать мурлык, могут связаться с координатором Еленой по телефону 8964-308-62-12.
Напомним, в ноябре 2018 года в Мурманской области нашли нехорошую квартиру, где горе-заводчица держала в ужасных условиях свыше 80 шпицев
ИСТОЧНИК KP.RU