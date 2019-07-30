В Полярном хозяйка 40 кошек просит о помощи

СЕГОДНЯ 08:38 2019-07-30T08:38:13+03:00

Женщине нужен корм для животных и присмотр за ними

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Такие квартиры защитники животных еще называют зооконцлагерями. Достаточно емкое описание небольшой по квадратным метрам жилплощади, где живет большое количество животных.

Одну такую квартиру нашли в Полярном. Но особенность этой ситуации в том, что хозяйка сама вышла на волонтеров и попросила помощи. Женщина перестала справляться с 40 своими кошками. Стоит ли говорить, в каком они состоянии? Главная беда в том, что все они не стерилизованы и не кастрированы. А, значит, скоро могут появиться котята.

- Очень нужны кураторы хотя бы на период стерилизации животных, идеально - до их пристройства, очень нужен корм...Нужно все!!! Животные в плохом состоянии, истощены, некоторые болеют. Появляющихся котят съедают взрослые особи, - рассказали волонтеры группы "ЗООЗАТО".

Они отмечают, что женщина не очень доверяет чужим людям, но хочет помочь мурлыкам. Те, кто готов спасать мурлык, могут связаться с координатором Еленой по телефону 8964-308-62-12.

Напомним, в ноябре 2018 года в Мурманской области нашли нехорошую квартиру, где горе-заводчица держала в ужасных условиях свыше 80 шпицев

ИСТОЧНИК KP.RU