2019-03-21T15:33:06+03:00
Происшествия

В Мурманске не стали возбуждать уголовное дело по концлагерю для шпицев

Сотрудники полиции опросили всех соседей и дворника, но те не видели, чтобы заводчица намеренно издевалась над своими питомцами
Елена МОЛОДЦОВА
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За жуткое содержание 82 шпицев их хозяйка не понесет никакой ответственности.За жуткое содержание 82 шпицев их хозяйка не понесет никакой ответственности.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В истории с концлагерем для маленьких пушистых породистых собачек можно ставить точку. Несмотря на широкий общественный резонанс, горе-заводчица не понесет никакой ответственности. Напомним, судебные приставы в октябре освободили, а потом пустили с молотка за долги их хозяйки 82 шпицев. Животные долгие годы содержались в жутких условиях. Их не выгуливали, а за корм беднягам приходилось драться. По словам зоозащитницы Татьяны Гоглевой заводчица периодически чуть ли не мешками выносила из съемной квартиры трупы собак. Но, несмотря на все страшные подробности, владелицу шпицев минует кара.

- По результатам проверки вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Были опрошены соседи заводчицы и дворник, который обслуживал территорию дома, где она снимала квартиру, - никто не чувствовал трупного запаха и не слышал визга животных. Для того, чтобы возбудить уголовное дело по статье 245 «Жестокое обращение с животными» УК РФ, необходимо либо убийство собак, либо нанесение им каких-либо увечий. Кроме того, этот громкий случай не подпадает под новый федеральный закон «Об ответственном обращении с животным», - сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Между тем, зоозащитникам удалось пристроить в добрые и ответственные руки всех выкупленных у судебных приставов шпицев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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