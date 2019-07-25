2019-07-25T15:00:31+03:00
Происшествия

В Апатитах бродячие псы загрызли 11 ягнят и коз

В городе уже приступили к отлову "проказников"
Варвара РУСЛАНОВА
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Бродячие псы не стали есть свою добычу. Фото: ХибИнформБюроБродячие псы не стали есть свою добычу. Фото: ХибИнформБюро
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Нет спасения от стай бродячих собак в Мурманской области. Северяне бьют тревогу – гуманное отношение к братьям нашим меньшим может привести к катастрофе. Напомним, в столице Заполярья бродячие псы терроризируют улицу Капитана Орликовой – их жертвой уже стал местный кот. А теперь животные напали на частное подворье в Апатитах, что находится недалеко от улицы Трудовой.

- От зубов бродячих собак погибли одиннадцать ягнят и коз. Однако псы не стали есть свою добычу – тело ни одной из жертв даже частично не объедено. По словам владельца домохозяйства Исмаила, это уже не первый случай. В прошлом году в зубы животных попались гуси, - сообщает «ХибИнформБюро».

Местные жители говорят, что одна стая обитает у железнодорожного вокзала, а вторую видели по дороге в Тик-Губу.

- Ни к нам, ни в полицию никто не обращался. Тем не менее, меры по отлову стаи бродячих собак уже принимаются. 24 июля прошел первый рейд, но животных, напавших на подворье, обнаружить пока не удалось. Работу в том районе продолжим. К слову, он находится в отдалении от жилых домов, а последняя заявка на отлов бродячих собак оттуда поступала в апреле, - прокомментировал директор Управления городского хозяйства Апатитов Олег Запанков. - Кроме того, предстоит выяснить истинные причины смерти погибших животных. Инцидент произошел ночью, когда козы и ягнята были без присмотра. Их владелец также не предпринял мер, чтобы оградить свою территорию надлежащим образом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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