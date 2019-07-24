2019-07-24T13:57:19+03:00
Общество

В Мурманской области наблюдали пыльный вихрь

Он образовался из-за жаркой погоды и неравномерно прогретого воздуха [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Пыльный вихрь северяне заметили на стройке.Пыльный вихрь северяне заметили на стройке.
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"Погода как в Техасе!" - шутит мурманчанка, обмахиваясь веером у фонтана в центральном парке Мурманска. И кажется, в ее словах есть доля правды.

На "Серебрянке" наблюдали явление, которое сразу напоминает о Элли, Тотошке и урагане, - пыльный вихрь.

- Это не смерч и не торнадо, они растут из мощнейших кучево-дождевых облаков сверху вниз. А эта безобидная вертушка образуется у земли при неравномерном прогреве воздуха в жаркую ясную погоду. Живут эти вихри от нескольких секунд до пары минут, пока не упрутся в какое-нибудь препятствие, как в данном случае, - пишет паблик "Погода в Мурманске".

Казалось бы, на севере такие явления не должны встречаться часто. Но это не так. Так, в мае 2017 года мини-торнадо наблюдали в норвежском Лиллехаммере. Год назад небольшой вихрь закружило на железнодорожной станции в Коле. В 2016-м вихрь прошелся под Оленегорском.

На Серебрянке заметили пыльный вихрь.Пыльный вихрь северяне заметили недалеко от дороги Кола- Серебрянские ГЭС. Автор: Дмитрий Боровков! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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