В порту Мурманск ждут уникальный катамаран Energy Observer

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-20T17:12:41+03:00

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К тому, что порт Мурманск посещают иностранные трансатлантические лайнеры, жители столицы Заполярья уже привыкли – за лето их заходит больше десятка. Уникальные парусники тоже уже швартовались у пирса морского вокзала. Но на этот раз мурманчане ждут уникального и редкого гостя, встреча с которым навсегда останется в истории города.

Сегодня, 20 июля, в порт Мурманск должен зайти экспериментальный катамаран Energy Observer, работающий на возобновляемых источниках энергии. Его основное топливо – водород, который получают из морской воды. Кроме того, уникальное судно оснащено солнечными панелями и ветряными турбинами. Вот уже второй год Energy Observer и его команда совершают кругосветное путешествие. Они уже побывали во Франции, Монако, Тунисе, на Мальте и Кипре, в Израиле, Греции, Албании, Черногории, Хорватии, Италии, Португалии, Нидерландах, Швеции, Финляндии, Эстонии и вот, наконец, добрались до России. Первым портом в нашей стране, в который зашел катамаран, стал Санкт-Петербург. Погостив в северной столице, судно взяло курс на Мурманск. Планируется, что в столице Заполярья Energy Observer пробудет до 23 июля. После чего продолжит свое путешествие вокруг света.

ИСТОЧНИК KP.RU