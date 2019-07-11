Центр Мурманска перекроют из-за туристов

СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-11T11:12:04+03:00

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Каждый год в наш город-порт заходят туристические суда. Этим летом в Мурманске ждут восемь лайнеров с гостями.

13 июля к морвокзалу подойдет Nautica. Это один из самых роскошных лайнеров, который может перевозить до 700 пассажиров. При этом цены в среднем начинаются около миллиона рублей с человека за рейс длиной почти в месяц, и раза в три дешевле за две недели. В этот раз судно идет по северным странам, в том числе заходит в порты Норвегии, Финляндии, Исландии.

Nautica не первый раз заходит в Мурманск - его уже встречали в прошлом году. Ждут лайнер 13 июля, и из-за готовятся к перекрытиям.

Как сообщили в администрации Мурманска, с 00.00 до 21.00 планируется освободить от транспорта, запретить остановку и стоянку всех видов транспорта, за исключением предназначенного для организованной перевозки туристических групп, в районе здания №25 по проезду Портовому (морской вокзал). Также освободят от транспорта, а также запретить движение, остановку и стоянку всех видов транспорта, за исключением предназначенного для организованной перевозки туристических групп, по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской.

ИСТОЧНИК KP.RU