2019-04-19T14:08:38+03:00
Туризм

В 2019 году в Мурманск зайдут восемь круизных лайнеров

Число туристов сократится, но это не говорит о плохом
Мария ПАШЕНКОВА
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В 2018 году в Мурманск пришли семь круизных лайнеров, в этом ждут восемь.В 2018 году в Мурманск пришли семь круизных лайнеров, в этом ждут восемь.Фото: Олег ФИЛОНОК
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Приход иностранных судов в Мурманск – красивое зрелище. Если есть возможность сходить на смотровую площадку, с которой хорошо просматривается Кольский залив, то это надо обязательно сделать. Ведь можно увидеть настоящий вальс на воде, которую чертят большие и малые суда.

Восемь «ласточек»

Особое событие – приход круизных лайнеров. Такой традиции уже более 20 лет. Белые красавцы эффектно смотрятся на фоне синевы заполярной воды и неба. В Мурманске сезон туристических судов пока не открыт, но к нему уже начали готовиться. Первого гостя примут 13 июля. Последнего – 24 сентября.

- В летнюю навигацию 2019 года в Мурманск зайдут восемь круизных лайнеров. Где и как их будут принимать, обсуждали сегодня на заседании рабочей группы при министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. Собравшихся интересовали вопросы швартовки судов, пограничного оформления пассажиров, транспортной доступности мурманских достопримечательностей и даже наличия в городе мобильных туалетов, - сообщила пресс-служба Мурманского морского рыбного порта.

Отмечается, что почти все суда встанут у пирса дальних линий. А вот Seven Sea Navigator из США ждут в рыбном порту. Дело в том, что туркомпаниям понравился опыт сотрудничества с портом по вопросу приемки туристических судов. Для справки: в 2018 года в Мурманск зашли семь лайнеров, которые привезли около 4500 туристов со всего мира. В 2019-м ожидается меньшее число гостей, что связано не с уменьшением интереса к Мурманской области. И с увеличением комфорта туристов, которые хотят путешествовать в маленьких группах.

Меньше не значит хуже

Всего лайнеры доставят в Мурманск около двух тысяч пассажиров. Правда, два из четырех судозаходов норвежского парома Hurtigruten будут чисто техническими – без высадки экскурсантов. Но эти суда впервые зайдут в Мурманск.

Недавно состоялось заседание рабочей группы по формированию туристско-рекреационного кластера «Мурманский», на котором обсудили круизную навигацию 2019 года.

- Это большая наша гордость, - рассказала на встрече про заход Hurtigruten начальник отдела развития туризма министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Анна Попова. - Мы долго вели с ними переговоры, два года назад они только начали продажи этих туров. Из-за того, что для нас и для них это совсем новое направление, мы практически в ручном режиме отрабатываем некоторые вопросы, - рассказывает. - Туры эти экспедиционные. От обычных они отличаются тем, что туристов в них будет в два раза меньше, по 250 человек, и они получат много информации о местах, где бывают и вообще об Арктике.

Стало проще

Напомним, в июне прошлого года на морском вокзале столицы Заполярья открылся пограничный пункт пропуска. Ранее туристам было не так удобно: пропускные процедуры проходили на судах. Пропускная способность пункта пропуска составляет до 100 тысяч пассажиров в год.

Открытие пограничного пункта пропуска стало частью реконструкции морского вокзала и пирса дальних линий. Они в свою очередь шли в рамках строительства Мурманского транспортного узла.

Пирс дальних линий ввели в эксплуатацию в январе 2015 года. После реконструкции его длина увеличилась на 59 метров до 206,6 метров, ширина — 19,6 м, что на 6 метров шире прежнего. К пирсу теперь могут швартоваться пассажирские суда длиной более 180 м, шириной 25 м и осадкой почти 6 м. В результате реконструкции здания морского вокзала общая площадь его помещений увеличилась в два раза — до 3,4 тыс. квадратных метров.

К слову, лайнеры редко стоят в Мурманске больше суток. Иногда это время составляет менее 12 часов. За это время иностранцам показывают ключевые достопримечательности города: «Алешу», краеведческий и художественный музеи, Пять Углов, мемориальный комплекс в память о моряках, погибших в мирное время, ледокол «Ленин».

ДЛЯ СПРАВКИ

График прибытия круизных лайнеров в Мурманск

ИСТОЧНИК KP.RU

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