В Мурманской области стартовал конкурс управленческих кадров «Лидеры Севера»

СЕГОДНЯ 17:32 2019-07-17T17:32:57+03:00

Через него будут искать лучших специалистов для государственной службы

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- Мы хотим не просто спрашивать у разных ведомств, кого вы нам посоветуете, а составить базу грамотных специалистов, тех, кто хочет и умеет работать, - рассказал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время своей большой пресс-конференции.

От слов перешли к делу. Инструментом в поиске профессионалов для государственной службы стал конкурс управленческих кадров «Лидеры Севера». Он создан на основе подготовленных Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) рекомендаций, одобренных комиссией Президента РФ по государственной службе и резервам управленческих кадров.

Поучаствовать могут все, кто хочет изменить мир вокруг себя. Кто готов руководить, действовать. И не не боится трудностей. Например, непростого графика.

Конкурс состоит из двух частей - очной и заочной.

- Для участия в первом туре требуется соответствие всего лишь нескольким параметрам: гражданство РФ, возраст от 21 года до 60 лет, наличие высшего образования и управленческого опыта. На первом этапе участникам предстоит зарегистрироваться на сайте и предоставить о себе информацию, заполнив подробную биографическую анкету. Также на первом этапе участник предоставляет короткое видеоинтервью, в котором может рассказать о том, как видит свой вклад в развитие Мурманской области, - рассказали в региональном правительстве.

Тех, кто пройдет во второй этап, ждут специальные тесты, деловые игры и экспертные интервью для углубленной личностно-профессиональной диагностики. Лучшие из лучших попадут в кадровую базу для правительства и ведущих предприятий области.

ИСТОЧНИК KP.RU