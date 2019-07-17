В детские сады Апатитов вернули тепло

СЕГОДНЯ 17:02 2019-07-17T17:02:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Лето в Мурманской области в этом году откровенно не удалось. Шанс, конечно, остается у этих выходных, а пока северяне просто замерзли. И дошло даже до того, что в отдельных городах начали даже подключать отопление. Но только в детских садах. Примеру Кировска, Кандалакши и Островного последовали Апатиты.

- Детские сады города подключены к отоплению с 16 июля 2019 года. Соответствующее постановление подписано 16 июля главой администрации города Н.А. Бовой., - сообщили в мэрии Апатитов. - На данный момент из 26 зданий детских садов 17 зданий посещают дети. В одном детском саду № 49 по ул. Дзержинского, д.18 температурный режим в норме, так как после реконструкции 2014 года помещения групп подогреваются дополнительно теплыми полами. В остальных садах при наличии технической возможности начиная с 16 июля будут проведены работы по подключению систем отопления.

К сожалению, повезло не всем детишкам. В детских садах №1, №7, №17, №21, по данным городских властей, подключить отопление невозможно из-за ремонта на теплоснабжающих сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU