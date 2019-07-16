После дождичка в четверг: через два дня в Мурманске потеплеет

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-16T16:48:32+03:00

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В Хибинах выпал снег, среднесуточная температура в Мурманске уже шесть дней не превышает +8, в Каневке почти заморозки. Это осень? Увы, заполярное лето.

С июня северяне толком не погрелись. Разве что в июне был один по-настоящему жаркий денек.

Но, кажется, небесная канцелярия достаточно испытала нас на морозоустойчивость. 16 и 17 июля еще будет прохладная и дождливая погода. А вот с четверга ситуация изменится.

- Ветра развернутся на южные, значительно потеплеет, в четверг и пятницу днем выше +15 ( не исключены ливневые дожди и грозы), в субботу и воскресенье без осадков и до +20. Но есть нюанс: если вновь начнет фонить с нашего холодильника, в объятиях которого мы обитаем почти полтора месяца, то до +20 температура может и не дойти, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Впрочем, даже в таких условиях меньше +15 столбик термометра опуститься не должен.

ИСТОЧНИК KP.RU