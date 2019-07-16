В третий муниципалитет Мурманской области подадут тепло из-за холодного июля
Через два дня в Мурманской области обещают долгожданное потепление. А пока почти весь июнь и половину июля северяне проходили в куртках и сапогах.
В Мурманске число дней со среднесуточной температурой менее +8 составило уже шесть. В сентябре мэрия города уже приняла бы решение о включении отопления в жилом фонде. Но в июле о таком можно только мечтать.
Зато ряд муниципалитетов принял решение, что батареи можно сделать горячими в детских сад. Первым еще на той неделе соответствующее постановление подписали в Кировске. На этой неделе - в Кандалакше. Теперь же к числу теплых городов добавился третий участник.
- Отопление на постоянной основе осуществляется только в детском дошкольном учреждении, - сообщили в ЗАТО Островной.
Как рассказали мурманчане, в садах областной центра тоже греют батареи.
ИСТОЧНИК KP.RU