2019-07-16T12:02:40+03:00
Общество

В третий муниципалитет Мурманской области подадут тепло из-за холодного июля

В ЗАТО Островной будут греть детские сады
Мария ПАШЕНКОВА
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В Кировске, Кандалакше и ЗАТО Островной решили вернуть отопление в жилые дома.В Кировске, Кандалакше и ЗАТО Островной решили вернуть отопление в жилые дома.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Через два дня в Мурманской области обещают долгожданное потепление. А пока почти весь июнь и половину июля северяне проходили в куртках и сапогах.

В Мурманске число дней со среднесуточной температурой менее +8 составило уже шесть. В сентябре мэрия города уже приняла бы решение о включении отопления в жилом фонде. Но в июле о таком можно только мечтать.

Зато ряд муниципалитетов принял решение, что батареи можно сделать горячими в детских сад. Первым еще на той неделе соответствующее постановление подписали в Кировске. На этой неделе - в Кандалакше. Теперь же к числу теплых городов добавился третий участник.

- Отопление на постоянной основе осуществляется только в детском дошкольном учреждении, - сообщили в ЗАТО Островной.

Как рассказали мурманчане, в садах областной центра тоже греют батареи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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