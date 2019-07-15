Предпринимателя, который выкинул личные документы студентов у реки Кица, накажут штрафом

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-15T15:58:09+03:00

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В начале июля отдыхающие нашли у реки Кицы свалку. Да не простую, а с документами. Среди прочего мусора здесь нашли личные дела студентов МИБО, прекратившего свою деятельность несколько лет назад.

О находке северяне рассказали в соцсетях. И привлекли внимание контролирующих органов. Они проверили проверку и теперь готовы поделиться ее результатами. Оказалось, что виноват в случившемся частный предприниматель. Он заключил гражданско-правовой договор на оказание транспортных услуг.

- С 29 по 30 мая он осуществлял вывоз строительных разнородных расходов с объекта на улице Октябрьская, 3а (здесь раньше находился МИБО, - ред.). Строительные отходы, состоящие из древесных отходов, отходов стекла и других видов отходов общим объемом 100 кубических метров вывезены в район реки Кица и сброшены на грунт, что привело к захламлению земельного участка, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Предприниматель попал под административную статью "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления". За это ему придется заплатить штраф в 40 тысяч рублей. Несанкционированную свалку у Кицы уже убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU