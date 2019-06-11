2019-06-11T10:00:49+03:00
Происшествия

Документы мурманского вуза вывезли на свалку в Кице

Подрядчика, устроившего мусорное безобразие, теперь ищет полиция
Елена МОЛОДЦОВА
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Свалка со строительным мусором и документами выросла под Кицей. Фото: Ольга КовалеваСвалка со строительным мусором и документами выросла под Кицей. Фото: Ольга Ковалева
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Пока в правительстве Мурманской области браво рапортуют, как борются с мусором в регионе. Жители Заполярья то и дело натыкаются на несанкционированные свалки.

- Просто крик о помощи! Неделю назад с мужем поехали на любимую дачу в районе реки Кица, где водится семга. Дивное место! Раньше там были поля, росли ромашки. Много озер, куда выходят на водопой лоси. Часто замечаем куропаток и глухарей. И что мы видим?! На отворотке на нашу дачу свалка строительного мусора, куча документов с персональными данными. Вызвали полицию, они приехали, составили протокол. Но, когда мы приехали в эти выходные, мусора стало больше! Фотографии дипломов и личных дел я выкладывать не стала, - написала в соцсетях Ольга Ковалева.

Но хватило и пары фотографий, чтобы понять: документы прибыли из Международного института бизнес-образования, который закрылся еще в 2016 году. Скорее всего, здание учебного заведения выкупили, стали там делать ремонт и не нашли ничего лучшего, чем вывезти накопившийся хлам к дачам. Но безнаказанным такой поступок точно не останется.

- По факту свалки в Кице проводится проверка, в ходе которой будет установлен подрядчик, который делает ремонт в одном из учебных заведений Мурманска и вывозит мусор. Все материалы проверки будут переданы в администрацию города для последующего реагирования, - рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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