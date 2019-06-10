2019-06-10T12:37:58+03:00
Общество

На современные контейнеры Мурманской области надо 808 миллионов рублей

Емкости для сбора мусора заменят на Кольском полуострове за три года
Елена МОЛОДЦОВА
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Скоро такие контейнеры появятся во всех городах и поселках Мурманской области. Фото: vsedlyauborki.ruСкоро такие контейнеры появятся во всех городах и поселках Мурманской области. Фото: vsedlyauborki.ru
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Мусорная реформа шагает по стране и, несмотря на некоторые нюансы, Заполярье числится в передовиках. Но, как говорится, нет предела совершенству. В правительстве Мурманской области намерены в течение трех лет заменить все емкости для сбора мусора на современные.

- Будем устанавливать заглубленные или контейнеры закрытого типа, чтобы ни ветер, ни животные не разносили отходы по окрестностям. Всего планируется обустроить 2766 площадок, установив 5865 емкостей. Всего на эти цели потребуется 808 миллионов рублей. Заявка на получение финансирования в Москву отправлена, - рассказывает министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.

Правда, то что из федерального бюджета с радостью выделят такую внушительную сумму сомнительно, поэтому врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поручил рассмотреть варианты, где еще можно взять деньги на реализацию этой программы.

Решили в профильном министерстве и вопрос покрышками, которые заполонили регион. Отслужившее свое шины будет вывозить Управление отходами к себе на полигон и там складировать, а вот вопрос с их переработкой еще обсуждается, но желающие этим заняться уже есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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