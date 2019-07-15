2019-07-15T14:26:50+03:00
Происшествия

Осужденный, участвовавший в массовых беспорядках в колонии, получил лишние три года

Мужчина устроил погром в исправительной колонии №18 Мурманской области
Есения ДОБРОНРАВОВА
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25-летний осужденный участвовал в бунте, т.к. не был согласен с условиями содержания.25-летний осужденный участвовал в бунте, т.к. не был согласен с условиями содержания.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В конце 2017 года в исправительной колонии 18 в Мурмашах произошел бунт. Тогда осужденные были недовольны условиями содержания. Сразу после этого в Мурманской области сменился глава УФСИН.

Последствия той истории продолжают разбирать. Так, сейчас был вынесен приговор одному из участников бунта. Им оказался 25-летний молодой человек.

- Подсудимый вместе с другими осужденными принял участие в массовых беспорядках на территории исправительного учреждения. Лица, отбывающие наказание, поставив под угрозу общественную безопасность, преследуя личные интересы и противопоставляя их интересам общества и государства, находясь в одном из помещений ФКУ ИК-18 УФСИН России по Мурманской области устроили погром, приведший к уничтожению имущества учреждения и причинению материального ущерба. Кроме того, была нарушена нормальная деятельность исправительного учреждения, - рассказали в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Оказалось, что молодой человек был также недоволен условиями содержания. Он до конца не признавал свою вину и давал путанные показания. Но суд признал его виновным в совершении преступления по статьей "Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества". И получил к своему сроку еще три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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