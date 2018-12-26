2018-12-26T09:58:00+03:00
Общество

УФСИН по Мурманской области возглавил полковник из Кемеровской области

До этого Дмитрий Тарасов занимался организацией деятельности службы охраны, обеспечением связи и вооружения исправительных учреждений в Сибири
Елена ЧУМАКОВА
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Новое руководство уголовно-исполнительной системы Заполярья личному составу приехал представить начальник Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России генерал-майор внутренней службы Игорь Вединяпин. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской областиНовое руководство уголовно-исполнительной системы Заполярья личному составу приехал представить начальник Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России генерал-майор внутренней службы Игорь Вединяпин. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области
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Почти год Управление федеральной службы исполнения наказания на Кольском полуострове работало без постоянного руководства. Напомним, спустя два месяца после бунта в исправительной колонии №18 в Мурмашах и.о. начальника уголовно-исполнительной системы в Мурманской области Евгений Шихов отправился на повышение в Забайкальский край, а врио стал его заместитель Евгений Салыкин. Но под Новый год в Москве определились, кому можно доверить руководство УФСИН по Мурманской области.

- Полковник Дмитрий Тарасов зарекомендовал себя как добросовестный и ответственный профессионал. Он обладает всеми необходимыми деловыми качествами руководителя. И я уверен, что под его началом уголовно-исполнительная система Мурманской области будет развиваться в новом направлении, сохранив лучшие традиции, заложенные предшественниками, - отметил начальник Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России генерал-майор внутренней службы Игорь Вединяпин, который специально приехал, чтобы представить новое руководство личному составу.

В Заполярье Дмитрий Тарасов, как и его предшественник Евгений Шихов, прибыл из Сибири. До своего назначения на Кольский полуостров он занимал должность заместителя начальника УФСИН по Кемеровской области и успешно руководил в сфере организации деятельности служб охраны, обеспечения связи и вооружения учреждений УИС, организации конвоирования спецконтингента, боевой готовности.

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