В Кандалакшу из-за холодного лета вернут отопление
Со второй половины этой недели нам обещают потепление. Но пока погода не балует северян, ряд муниципалитетов принял решение о возобновлении подачи тепла.
На прошлой неделе отопление вернулось в детские сады Кировска. Теперь же аналогичный шаг сделают в Кандалакше. Здесь греть начнут уже с 15 июля. Причем сначала вентили откроют для Нивы-3 и железнодорожного района.
Напомним, речь о подаче отопления в жилые дома пока не идет, потому как системы еще не готовы. В Мурманске, например, вовсю идут опрессовки и плановые работы. Как уточнял врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, резкое подключение жилых домов может привести к коммунальному коллапсу.
При этом последние пять дней средняя температура воздуха в областном центре была менее 10 градусов, что в сентябре могло бы уже запустить подачу тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU