В Кандалакшу из-за холодного лета вернут отопление

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-15T13:52:12+03:00

В Мурманской области стоит осенняя погода - в сентябре из-за такой бы уже включили отопление. Фото: архив "КП"

Но, как и в случае с Кировском, только в детские сады

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Со второй половины этой недели нам обещают потепление. Но пока погода не балует северян, ряд муниципалитетов принял решение о возобновлении подачи тепла.

На прошлой неделе отопление вернулось в детские сады Кировска. Теперь же аналогичный шаг сделают в Кандалакше. Здесь греть начнут уже с 15 июля. Причем сначала вентили откроют для Нивы-3 и железнодорожного района.

Напомним, речь о подаче отопления в жилые дома пока не идет, потому как системы еще не готовы. В Мурманске, например, вовсю идут опрессовки и плановые работы. Как уточнял врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, резкое подключение жилых домов может привести к коммунальному коллапсу.

При этом последние пять дней средняя температура воздуха в областном центре была менее 10 градусов, что в сентябре могло бы уже запустить подачу тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU