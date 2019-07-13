Заполярный Хатико: в аэропорту "Мурманск" бросили собаку

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-13T11:01:20+03:00

Пес верно ждал хозяина, но теперь будет жить в новой семье

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В период отпусков животные нередко оказываются на улице. Хозяева решают, что так проще поступить, чем оформлять документы на перевозку, просить знакомых присмотреть или искать передержку.

Так, недавно в Мурманске на помойке нашли клетку с крысами. Одно животное погибло, а второму стали срочно искать дом.

А днем 12 июля в зале вылета аэропорта "Мурманск" нашли собаку.

- Хозяин улетел, а собака осталась. Песик хороший, знает команды, дает лапу. Взяли на передержку, но в семье две собаки и кошки - не поладили. Сегодня отдадут тем, кто отлавливает собак, - написала в группе "Мурманск" в пятницу Тамара Капашина.

К счастью, для пса быстро нашли новую семью, в которой он, хочется верить, приживется.

При этом мурманчане гадают, как же можно было оставить собаку одну в воздушной гавани.

ИСТОЧНИК KP.RU