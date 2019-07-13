Заполярный Хатико: в аэропорту "Мурманск" бросили собаку
В период отпусков животные нередко оказываются на улице. Хозяева решают, что так проще поступить, чем оформлять документы на перевозку, просить знакомых присмотреть или искать передержку.
Так, недавно в Мурманске на помойке нашли клетку с крысами. Одно животное погибло, а второму стали срочно искать дом.
А днем 12 июля в зале вылета аэропорта "Мурманск" нашли собаку.
- Хозяин улетел, а собака осталась. Песик хороший, знает команды, дает лапу. Взяли на передержку, но в семье две собаки и кошки - не поладили. Сегодня отдадут тем, кто отлавливает собак, - написала в группе "Мурманск" в пятницу Тамара Капашина.
К счастью, для пса быстро нашли новую семью, в которой он, хочется верить, приживется.
При этом мурманчане гадают, как же можно было оставить собаку одну в воздушной гавани.
ИСТОЧНИК KP.RU