2019-07-04T13:37:06+03:00
Дом. Семья

В Мурманске на помойку выкинули клетку с крысами

Один зверек погиб, а второму срочно ищут дом
Мария ПАШЕНКОВА
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Одна из крыс уже погибла, у второй есть шанс. Фото: vk.com/murmandogsОдна из крыс уже погибла, у второй есть шанс. Фото: vk.com/murmandogs
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Лето для волонтеров часто время отчаяния. Северяне уезжают в отпуска, и их домашние животные резко оказываются никому не нужными. Причем на улице оказываются не только собаки и кошки.

Так, на одной из помоек в Больничном городке Мурманска нашли клетку с белоснежными крысами.

- Одна в клетке - мертвая, - написала в группе фонда "Ищу Человека" Анна Булыгина, которая нашла зверьков.

На улице оставлять крысу нельзя - ее или заклюют птицы, или съедят собаки, или она погибнет, не перенеся холода. Поэтому для грызуна, который оказался ненужен хозяевам, ищут дом.

Напомним, в Ловозере на днях нашли котят, которые неизвестные привязали к деревьям.

Впрочем, бывает, что питомцы сами убегают от хозяев. Прошлым летом на дачах под Апатитами искали черепаху Витю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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