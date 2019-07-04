В Мурманске на помойку выкинули клетку с крысами
Лето для волонтеров часто время отчаяния. Северяне уезжают в отпуска, и их домашние животные резко оказываются никому не нужными. Причем на улице оказываются не только собаки и кошки.
Так, на одной из помоек в Больничном городке Мурманска нашли клетку с белоснежными крысами.
- Одна в клетке - мертвая, - написала в группе фонда "Ищу Человека" Анна Булыгина, которая нашла зверьков.
На улице оставлять крысу нельзя - ее или заклюют птицы, или съедят собаки, или она погибнет, не перенеся холода. Поэтому для грызуна, который оказался ненужен хозяевам, ищут дом.
Напомним, в Ловозере на днях нашли котят, которые неизвестные привязали к деревьям.
Впрочем, бывает, что питомцы сами убегают от хозяев. Прошлым летом на дачах под Апатитами искали черепаху Витю.
ИСТОЧНИК KP.RU