В Апатитах пропал молодой человек, приехавший из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-10T10:38:26+03:00

Николай Федоров не выходит на связь с 7 июля

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В Апатитах, других городах Мурманской области и даже Санкт-Петербурге ищут Николая Федорова 2001 года рождения. Последний раз он выходил на связь с близкими днем 7 июля, а потом пропал и не появляется в сети. Телефон у молодого человека выключен.

- Николай утром 2 июля выехал из Санкт- Петербурга в Апатиты, чтобы выписаться из квартиры. Спустя некоторое время от квартиры, в которой он жил, был утерян ключ. Должен был ломать двери и 9 июля быть в Санкт-Петербурге. Некоторое время жил у друга, - рассказали знакомые Николая в группе "Типичные Апатиты".

Особых примет нет у юноши нет. Рост 184, телосложение нормальное.

Всех, кто может помочь с поисками Николая, просят позвонить по телефону 8-921-772-37-63.

Напомним, ранее в Апатитах пропала 14-летняя девушка. Перед тем, как уйти из дома, она оставила прощальную записку.

ИСТОЧНИК KP.RU