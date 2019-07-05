Пропавшую в Апатитах школьницу нашли у знакомого

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-05T08:43:27+03:00

Виктория ушла из дома, оставив прощальную записку. А нашли ее у друга [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девочка, перед тем как уйти из дома, оставила прощальную записку

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14-летняя Виктория Шестобитова из Апатитов пропала в ночь с 3 на 4 июля. Родных она не на шутку встревожила тем, что оставила прощальную записку со словами "Простите за все и не ищите".

Девушку активно искали весь четверг, мама попросила помощи у северян: вдруг кто видел Вику и может сказать, где она. была версия, что школьница уехала в другой город. И она подтвердилась.

- Виктория Шестобитова находилась в гостях у знакомого в городе Мончегорске. Каких-либо преступлений против жизни и здоровья в ее отношении не совершалось. Ближайшее время будет передана родителям, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Девушку уже вернули домой, ей ничего не угрожает. Напомним, ранее искали 15-летнего Дмитрия Александрова, который ушел из центра помощи детям в Мурмашах. Он уже вернулся обратно в учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU