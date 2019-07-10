2019-07-10T11:56:02+03:00
Общество

Мурманск предлагают переименовать обратно в Романов-на-Мурмане

Соответствующая петиция появилась на сайте президента России
Мария ПАШЕНКОВА
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Фото: Алексей Мкртчян.Фото: Алексей Мкртчян.
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До 1917 года столица Заполярья носила название Романов-на-Мурмане - в дань уважения династии Романовых. Мурманск стал последним городом, основанным в императорской России.

После его название стало короче наполовину. Но не всем жителям это, как оказалось, по вкусу. На сайте "Петиция президенту" появилось предложение вернуться к истокам.

- Город Мурманск был основан Государем Императором Николаем II в 1916 году. Изначально он назывался Романов-на-Мурмане. Он должен обрести прежнее название, - лаконичен автор петиции.

Предложение было опубликовано 6 июля. И с того времени набрала почти 30 голосов "за", и более 200 "против". Стоит отметить, что такая инициатива возникает не в первый раз.

Напомним, по итогам всероссийского голосования, имя Николая Второго будет присвоено аэропорту Мурманск. При этом не все северяне довольны таким решением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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