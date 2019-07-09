Врио губернатора Андрей Чибис предлагает снизить для предпринимателей Мурманской области налоги и страховые взносы

СЕГОДНЯ 17:45 2019-07-09T17:45:35+03:00

А также упростить участие в конкурсах по госзакупкам

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В Мурманской области вести бизнес непросто. Есть много ограничений (например, фермерам приходится фактически выживать), высокая конкуренция.

Предпринимателей в регионе теперь курирует новая вице-губернатор Зоя Санджиева. По итогам встреч в правительстве сформировался ряд предложений, как можно облегчить жизнь тем, кто хочет работать на себя.

Для начала это снижение налогов для малого бизнеса за счет вычета из суммы дохода, от которой насчитывается налог, полярок, дополнительных дней отпуска и стоимости оплаты проезда к месту отдыха. Еще один шаг - сократить страховые взносы с 30 до 7,6%

- Мы предлагаем приравнять условия Арктики к условиям территорий опережающего социально-экономического развития, дав нашим предпринимателям существенную льготу по страховым выплатам. Упростить участие в конкурсах по госзакупкам. Нашему малому бизнесу можно дать право участвовать в конкурсах по госзакупкам (в рамках 44 ФЗ), дав преимущество по цене контракта. Сейчас такая норма есть для учреждений уголовно-исполнительной системы, когда предлагаемая ими цена может быть выше на определенный процент (размер фиксируется на все виды контрактов). Арктическим предпринимателям такая возможность жизненно необходима - трудно конкурировать по цене с предприятиями, которые не платят полярки и находятся в гораздо более мягких условиях, - пояснил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Эти предложения были озвучены на селекторном совещании с первым вице-премьером страны Антоном Силуановым.

ИСТОЧНИК KP.RU