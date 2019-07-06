На въезде в Апатиты неизвестные облили краской буддистскую ступу

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-06T12:55:48+03:00

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Самое северное в мире буддистское культовое сооружение начали строить на пересечении автодороги Апатиты и федеральной трассы «Кола» осенью 2014 года. В августе 2017 года вандалы нарисовали на буддистской ступе, которая находится при въезде в Апатиты, черной краской кресты и исписали ее. Спустя два года история повторилась. Только на этот раз, как сообщают местные жители в социальных сетях, черную краску замени красная, которой облили сооружение.

В прошлый раз поиском вандалов, изуродовавших культовый для буддистов объект, искала полиция, а для того, чтобы восстановить ступу пришлось снимать верхний слой грунтовки и наносить новый.

Кстати, это не первый акт вандализма в Апатитах и в этом году. Зимой здесь «пошутили» над стелой в виде названия города, превратив его в «пати». В Апатитах же в ноябре 2018 года такой же красной краской, как и ступу, облили памятник Ленину.

ИСТОЧНИК KP.RU