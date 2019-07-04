Михельсон пообещал разобраться вокруг истории строительства собора на месте стадиона в Мурманске

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-04T17:17:04+03:00

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Не так давно митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан прокомментировал слухи, что на месте стадиона Профсоюзов РПЦ хочет построить первый в городе кафедральный собор. Эта информация муссировалась в Заполярье не один месяц.

Оказалось, что у Семеновского озера действительно не будут строить собор, как планировалось ранее. Мол, места мало. Там появится духовно-спортивный центр. А вот для собора будут искать новую территории. Владыка пообещал, что ко мнению северян обязательно прислушаются. Ведь горожане резко негативно высказались, чтобы стадион канул в лету.

Казалось бы, можно поставить точку, но получилась запятая. Не так давно в Мурманск прилетал председатель правления и "Новатэк" и глава попечительского совета РФС Леонид Михельсон. Правда, во время визита об истории с РПЦ он не знал, а выяснил все уже после возвращения в Москву.

- В Мурманске сносят стадион и строят храм? Почему вчера меня это не спросили, я же был в Мурманске? Я разберусь! - сообщил Леонид Михельсон Sport24.

ИСТОЧНИК KP.RU