2019-07-04T14:40:57+03:00
Происшествия

Мурманчанин нашел в почтовом ящике использованный шприц

К счастью, мужчина был аккуратен и не укололся
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчина нашел шприц среди квитанций в своем почтовом ящике. Фото: vk.com/mlive51Мужчина нашел шприц среди квитанций в своем почтовом ящике. Фото: vk.com/mlive51
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Решил проверить, нет ли квитанций и писем, а нашел шприц. Такую неприятную находку сделал мурманчанин в собственном почтовом ящике.

- Нашли в почтовом ящике среди квитанций и всякой рекламы иглу от шприца, благо обошлось и никто не поранился (соседи славятся "зависимыми людьми") а ведь неизвестно, чем заражена данная находка. Кому и зачем это надо??? Будьте осторожнее, - написал мурманчанин, пожелавший остаться неизвестным, в группе "Мурманск LIVE" в "ВКонтакте".

При этом мужчина взял шприц со следами крови голыми руками, чем вызвал страх у тех, кто увидел его запись в социальной сети. Многие мурманчане посчитали такое действие чересчур опасным.

В полицию с заявление о находке мужчина обращаться не стал.

Напомним, весной этого года житель Полярного нашел у себя в гараже гранату-лимонку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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