Житель Полярного случайно нашел у себя в гараже опасную гранату-лимонку

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-28T15:58:19+03:00

Мужчина пришел в ужас и обратился в полицию - взрывотехники подтвердили, что это «Ф-1» с актуальным зарядом тротила

Изменить размер текста: A A

Гудят сирены, сверкают мигалки, лают собаки... А вокруг спецмашин стоят сотрудники тревожных служб. Такую картину Вы наверняка замечали хотя бы раз. В Мурманской области часто находят подозрительные предметы (старую коробку, мусорный мешок, чей-то рюкзак, муляж взрывчатки). Бдительные граждане подозревают, что это взрывчатка, и обращаются в полицию.

Многие северяне вопрошают в таких случаях: ну зачем нужна эта нелепая трата времени и денег? Отвечаем: нужна! После того, что случилось в Полярном, становится ясно: каждый такой случай надо проверять очень тщательно. Совсем недавно житель города Полярный купил гараж с рук, а когда начал раскапывать завалы старого хлама - увидел страшное...

- Северянин обнаружил предмет, по внешнему виду напоминающий гранату. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также взрывотехническая группа воинской части. Исследование показало, что в гараже хранилась ручная осколочная граната Ф-1, содержащая тротил массой 2,46 грамма, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Опасную находку обезвредили, а предыдущему хозяину гаража задали целый ряд интересных вопросов. Трудно сказать, что страшнее: то, что мужчина нашел гранату в свое время и хранил ее в гараже «на всякий случай»; или то, что он вот так, запросто, продал гараж с гранатой незнакомому человеку. Оба поступка выглядят одинаково безответственно. Против 64-летнего мужчины завели уголовное дело за хранение оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU