2019-07-02T15:03:01+03:00
Происшествия

В Кандалакшском районе погиб 26-летний водитель, который не пристегнулся и вылетел в стекло

Мужчина пошел на обгон, но у его машины лопнуло колесо
Мария ПАШЕНКОВА
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Машина улетела в кювет и перевернулась. Фото: УГИБДД России по Мурманской областиМашина улетела в кювет и перевернулась. Фото: УГИБДД России по Мурманской области
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Пренебрежение простым правилом безопасности и ПДД стоило 26-летнему водителю жизни. Авария случилось около 9.15 2 июля в Кандалакшском районе на 1175 километре "Кола".

Молодой человек за рулем Chevrolet Aveo пошел на обгон, но, по предварительной информации, у машины лопнуло переднее левое колесо. Иномарку занесло и выкинуло в кювет, где она перевернулась.

- По предварительной информации. водитель был не пристегнут ремнем безопасности и вылетел через переднее левое боковое стекло. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщила представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося.

Напомним, на прошлой неделе на автоподъезде к Североморску пьяная женщина за рулем снесла отбойник, но отделалась легкими травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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