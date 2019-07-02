В Кандалакшском районе погиб 26-летний водитель, который не пристегнулся и вылетел в стекло
Пренебрежение простым правилом безопасности и ПДД стоило 26-летнему водителю жизни. Авария случилось около 9.15 2 июля в Кандалакшском районе на 1175 километре "Кола".
Молодой человек за рулем Chevrolet Aveo пошел на обгон, но, по предварительной информации, у машины лопнуло переднее левое колесо. Иномарку занесло и выкинуло в кювет, где она перевернулась.
- По предварительной информации. водитель был не пристегнут ремнем безопасности и вылетел через переднее левое боковое стекло. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщила представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.
Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося.
Напомним, на прошлой неделе на автоподъезде к Североморску пьяная женщина за рулем снесла отбойник, но отделалась легкими травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU