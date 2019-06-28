На выезде из Североморска женщина за рулем влетела в отбойник

СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-28T10:09:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Пустая дорога, но, несмотря на это, у выезда с Североморска (2 километр автодороги на Мурманск) ранним утром 28 июня произошла авария. Здесь около 5 часов утра с управлением не справилась 38-летняя женщина за рулем Toyota Highlander.

Водитель на скорости въехала в отбойник, от удара ее закрутило и выкинуло на другую полосу. Удар был такой силы, что металлическое ограждение почти вырвало, и одна из конструкций оказалась загнута вверх.

Прибывшие на место спасатели вырезали водителя из искореженной машины, от передней части которой почти ничего не осталось.

- Женщина была с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, она неправильно выбрала скорость движения. Водитель была обслужена амбулаторно в медучреждении, - рассказала подробности ДТП заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

В данный момент по аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU