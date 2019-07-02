Долларовый миллионер из Казахстана хочет реанимировать незамерзающий морской порт "Витино"

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-02T10:16:03+03:00

Порт "Витино" может выйти на перевалку нефтяных грузов уже в следующем году. Фото: www.mapm.ru

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Нефтяной незамерзающий порт "Витино" под Кандалакшей мог бы стать золотой жилой, но в последнее время все чаще оказывался в центре скандалов. Так, в 2018 году решался вопрос по миллионными долгам по зарплате перед работниками.

Из финансовой ямы порт хотела вытащить швейцарская компания Gunvor. Владелец БТА банка Кенес Ракишев, долларовый миллионер из Казахстана, сообщил, что переговоры по продаже предприятия уже ведутся.

Продолжаются они до сих пор, зато Кенес Ракишев заверил, что "Витино" снова сможет заняться перевалкой нефтяных грузов, что не происходило уже пять лет.

- Многим нефтяным компаниям стали интересны портовые комплексы, расположенные в России и способные отправлять грузы круглый год. Мы обсуждаем с нефтетрейдером Gunvor стратегическое партнерство по вопросу порта. Компания уже выразила готовность со следующего года отправлять объемы через Витино, - цитирует Кенеса Ракишева журнал "Металлоснабжение и сбыт".

Уже в этом году в "Витино" должны начаться ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU