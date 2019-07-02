В Мурманской области рабочего на обогатительной фабрике затянуло в оборудование

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-02T08:34:57+03:00

Двух рабочих затянуло в оборудование, выжить смог только один. Фото: murmansk.sledcom.ru

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В конце мая несчастный случай произошел на АНОФ-2 в Апатитах. Напомним, 29 мая здесь во время ремонтных работ два слесаря-ремонтника упали между ограждением барабаном и мельницей.

32-летний мужчина, которого глубже, чем коллегу, затянуло в оборудование, погиб на месте. Второй пострадавший - 67-летний рабочий - выжил, но попал в больницу с серьезными травмами, которые оценили как тяжкий вред здоровью.

- По версии следствия, причиной несчастного случая явились грубые нарушения требований правил технической эксплуатации оборудования, а также правил по охране труда, предусмотренных при производстве работ, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ИСТОЧНИК KP.RU