2019-05-29T19:42:15+03:00
Происшествия

В Апатитах на территории АНОФ-2 погиб рабочий

Еще один 65-летний пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии
Светлана УФИМЦЕВА
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Один человек погиб, еще один пострадал.Один человек погиб, еще один пострадал.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В мельничном цеху второй Апатито-нефелиновой обогатительной фабрики сегодня произошел несчастный случай. При проведении ремонтных работ два человека упали между ограждением барабаном и мельницей.

– Сообщение от диспетчера ЕДДС города Апатиты поступило к нам в 17.50. По состоянию на 18 часов, один мужчина погиб, второй доставлен в Апатитско-Кировскую ЦГБ в тяжелом состоянии, – рассказал начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

В следственном комитете региона эту информации подтвердили. На месте сейчас продолжают работать сотрудники ведомства.

По неподтвержденным данным, на производственной площадке погиб сотрудник подрядной организации. «КП» также стало известно, что и погибший и 65-летний пострадавший – местные жители.

Это не первая трагедия на АНОФ-2, в 2011 году случился взрыв при проведении сварочных работ. Погибший тогда работник тоже не относился к ОАО «Апатит», а был сотрудником подрядчика, привлеченного к монтажным работам на фабрике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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