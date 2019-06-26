2019-06-26T16:19:20+03:00
Общество

Туриста-инвалида, пропавшего в Мурманске, нашли и поселили на подворье

Родные мужчины отказались забирать его из Заполярья
Ника СВЕТЛОВА
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Сергея нашли живым и невредимым. Фото: vk.com/murmanspas51Сергея нашли живым и невредимым. Фото: vk.com/murmanspas51
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19 июня 52-летний Сергей Аткачунас пропал в Мурманске. Как рассказали волонтеры, помогавшие в поиске, мужчина приехал в наш город, чтобы его посмотреть, совсем один. Особенностью в этой истории стало то, что Сергей передвигается на инвалидной коляске.

25 июня стало известно, что с мужчиной все хорошо.

- Его нашел сотрудник уголовного розыска Первомайского округа вблизи автовокзала около пяти часов вечера 25 июня - пропавший спал на скамейке. Мужчина оставил инвалидную коляску на вокзале, а сам передвигался по городу на протезах, - рассказала "КП" заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Как рассказал источник "Комсомолки", волонтеры связались с сыном Сергея, но тот сказал, что отец ему не нужен и в случае его смерти он сожалеть не будет.

Мурманчане не смогли оставить инвалида одного, и сейчас он находится на Свято-Феодоритовском подворье на улице Кооперативному. Там помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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