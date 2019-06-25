2019-06-25T09:06:32+03:00
Общество

В Мурманске пропал мужчина на инвалидной коляске, который приехал посмотреть Север

Сергей Аткачунас сошел с питерского поезда и затерялся в городе
Мария ПАШЕНКОВА
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Последний раз пропавшего мужчину видели 19 июня. Фото: vk.com/murmanspas51Последний раз пропавшего мужчину видели 19 июня. Фото: vk.com/murmanspas51
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В Мурманске ведутся поиски 52-летнего Сергея Аткачунаса. Главная примета мужчины одна - он передвигается на инвалидной коляске.

Известно, что в 21.23 19 июня он приехал в столицу Заполярья на поезде из Санкт-Петербурга. Мужчина, несмотря на свою ограниченную мобильность, очень хотел посмотреть Север.

- Сотрудники РЖД помогли ему сесть в вагон в Питере, в Мурманске также помогли сойти на вокзале и подняли на верхнюю площадку. Далее его местонахождение не известно, - сообщает поисковый отряд "МурманСпас".

Жители Мурманска пишут, что видели Сергея на улицах города.

- Вчера [24 июня] проезжал мимо средней мореходки, на остановке напротив нее, мельком заметил человека на скамейке, а рядом отстегнутые ноги(протезы) Время приблизительно 20.10, - рассказал Дмитрий Александрович в группе отряда.

Если вы видели Сергея Аткачунаса или можете помочь с ее поисками, обратитесь в полицию по телефонам 02 и 102 или в отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 или 8911-339-89-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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