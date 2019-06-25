Улицу рядом с Рябиновой аллеей в Мурманске оцепили из-за коробки с конфетами и игрушками

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-25T08:49:12+03:00

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Вечер понедельника, 24 июня подарил мурманчанам хорошую погоду. Правда, прогуляться рядом с Рябиновой аллеей около 20.00 было сложно. А все потому, что рядом у остановки рядом с бывшим магазином "Восход" работали экстренные службы.

- Поступила информация, что у дома №40 на улице Полярные Зори обнаружен подозрительный предмет, - рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Место оцепили, а специалисты изучили то, что так напугало прохожих. Оказалось, что предмет не опасный, а очень даже приятный - это коробка с конфетами и игрушками.

Напомним, около недели назад мужчина позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в Ледовом дворце спорта. Однако ничего опасного в здании не было обнаружено. Против хулигана возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU