2019-06-20T13:23:10+03:00
Общество

Рядом с Семеновским озером нашли подосиновики

Также в лесах Мурманской области уже цветет морошка
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Первые подосиновики этого лета. Фото: vk.com/pvm51Первые подосиновики этого лета. Фото: vk.com/pvm51
Изменить размер текста:

Порадуют ли урожаем заполярные леса в этом году или же нас ждут пустые корзинки? Узнаем осенью! Но пока в Мурманской области уже начала зреть черника. И судя по объему ягод, варенья можно будет заготовить много.

Также северяне уже делятся первыми находками грибов. По традиции, одними из первых пошли строчки и сморчки. Но если эта новость не особо порадует многих (хотя в Европе сморчки считаются деликатесом), то вот следующая - да.

- Предупреждая вопросы в недалеком будущем "А грибы есть?" Со всей ответственностью и 100-процентной гарантией заявляю: на 18 июня недалеко от Семеновского озера два подосиновика точно было, - написала в группе "Подслушано в Мурманске №1" Мария Минатуллаева.

Еще одна хорошая новость - в лесах Заполярья начала цвести морошка. Говорить, каким будет урожай, рано, но если сохранится такая же теплая и влажная погода, то ягода северян порадует.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске должник нашел 44 тысячи рублей на ЖКХ ради отпуска в Турции
В Североморске 17-летний парень угнал машину с автосервиса и устроил ДТП, в котором погибли два его друга
Житель Полярных Зорь потерял паспорт и нарвался на мошенников
Ковдорской больнице дадут 21 миллион рублей на покупку нового оборудования
Появился седьмой кандидат на выборах губернатора Мурманской области
Прямая линия с Владимиром Путиным 2019: лор из Мурманска получает 20 тысяч
В Кандалакше хотят сделать памятник матери
В мэрии Мурманска объяснили, зачем в городе массово рубят деревья
В Мурманской области пропали мужчина и женщина
О пропавшей после скандала с избиением девочки мурманчанке нет новостей уже три месяца
В салоне красоты в центре Мурманска погибла сотрудница
Должникам по алиментам могут запретить выезжать за пределы Мурманской области
В Кольском районе мотоциклист врезался в припаркованный "УАЗ" дорожных рабочих
Вице-премьер пообещал помочь сделать перелеты Мурманск-Москва дешевле
В Мурманске из канализации спасли щенка со сломанной лапой
Житель Ковдора использовал несовершеннолетних девочек для своих утех
В Мурманске медведь перевел бабушку через дорогу
Снова под суд: северянин познакомился в изоляторе с мужчиной и решил у него переночевать
Деньги на памятник оленетранспортным батальонам будут искать в бюджете Мурманской области
Угольный терминал "Лавна" даст 1000 рабочих мест и 4 миллиарда налогов
В Мурманской области предложили не пускать детей до 14 лет в социальные сети
На горнолыжном склоне Кукисвумчорр произошел пожар
Соцсети: в Мурманске школьницы подрались из-за мальчика