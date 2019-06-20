Рядом с Семеновским озером нашли подосиновики

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-20T13:23:10+03:00

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Порадуют ли урожаем заполярные леса в этом году или же нас ждут пустые корзинки? Узнаем осенью! Но пока в Мурманской области уже начала зреть черника. И судя по объему ягод, варенья можно будет заготовить много.

Также северяне уже делятся первыми находками грибов. По традиции, одними из первых пошли строчки и сморчки. Но если эта новость не особо порадует многих (хотя в Европе сморчки считаются деликатесом), то вот следующая - да.

- Предупреждая вопросы в недалеком будущем "А грибы есть?" Со всей ответственностью и 100-процентной гарантией заявляю: на 18 июня недалеко от Семеновского озера два подосиновика точно было, - написала в группе "Подслушано в Мурманске №1" Мария Минатуллаева.

Еще одна хорошая новость - в лесах Заполярья начала цвести морошка. Говорить, каким будет урожай, рано, но если сохранится такая же теплая и влажная погода, то ягода северян порадует.

ИСТОЧНИК KP.RU