2019-06-20T08:58:37+03:00
Общество

В Мурманской области пропали мужчина и женщина

Алексея Скибу ищут с 10 апреля, а Наталья Сараеву - пять дней
Мария ПАШЕНКОВА
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Наталья может быть дезориентирована и нуждаться в медицинской помощи. Фото: "МурманСпас"Наталья может быть дезориентирована и нуждаться в медицинской помощи. Фото: "МурманСпас"
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Сразу о двух поисках сообщают волонтеры отряда "МурманСпас".

48-летняя жительница Молочного Наталья Сараева 13 июня ушла из дома и пропала. Женщина - инвалид второй группы и может нуждаться в медицинской помощи и быть дезориентирована. До сих пор неизвестно, где она. В социальных сетях северяне сообщают, что видели похожую на Наталью женщину у магазина и во дворах. Но найти ее до сих пор не могут.

А 31-летний Алексей Скиба пропал гораздо раньше - еще 10 апреля. Он ушел из дома в Коле на улице Победы, 2. Из особых примет - правая рука мужчины короче левой на 10 сантиметров.

Алексей Скиба пропал 10 апреля. Фото: "МурманСпас"

Алексей Скиба пропал 10 апреля. Фото: "МурманСпас"

Если вы видели этих людей или можете помочь с их поисками, обратитесь в полицию по телефонам 02 и 102 или в отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 или 8911-339-89-41.

Напомним, что в Оленегорске сегодня собираются на поиски пропавшего 73-летнего Михаила Кузаева. Он сошел с поезда не на своей станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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