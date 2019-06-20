2019-06-20T08:30:49+03:00
Общество

В мэрии Мурманска объяснили, зачем в городе массово рубят деревья

На проезде Ледокольный уничтожили падающие ивы и рябины
Мария ПАШЕНКОВА
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Со слов мэрии, на проезде Ледокольный срубили опасные падающие деревья. Фото: Татьяна ЛысенкоСо слов мэрии, на проезде Ледокольный срубили опасные падающие деревья. Фото: Татьяна Лысенко
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Не так уж давно в Мурманске зазеленели деревья, порадовав северян. Вот только то тут, то там в городе уничтожают зеленые насаждения, а мурманчане, глядя как летят щепки, едва не плачут. Напомним, на Верхеростинском шоссе деревья пострадали из-за стройки нового магазина, на улице Морская - из-за реконструкции обстановки общественного транспорта.

Теперь же в ужасе жители проезда Ледокольный.

- Хотелось бы узнать, что послужило причиной вырубки деревьев у дома 25? Остановок для маршруток и автобусов по этому адресу не планируется и сетей водоканала там тоже нет. Спилили здоровые деревья, которые высаживались в 70-ые годы, - возмутилась в группе "Мурманск" Татьяна Лысенко.

Ответ на этот вопрос дали в мэрии Мурманска.

- На придомовой территории были обнаружены деревья, которые практически падали на землю (угол наклона некоторых, составлял более 45 градусов). При сильном ветре и осадках эти насаждения могли причинить вред жизни и здоровью горожан. Было принято решение об удалении 7 кустарниковых ив и 5 рябин. Работы проводятся управляющей компанией ООО «ТехСервисПлюс», - пояснили в администрации города.

Вчера этот зеленый уголок снова обследовали, чтобы убедиться, что спилены были только опасные деревья.

Также часть насаждений вырубят на улице Софьи Перовской - там ремонтируют теплотрассу. Но взамен ТЭЦ высадит новые деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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