Деньги на памятник оленетранспортным батальонам будут искать в бюджете Мурманской области

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-19T12:02:47+03:00

В Мурманске прошли публичные слушания по проекту закона Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 2018 год". Фото: Елена Гой

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Уже больше 10 лет саами Мурманской области борются за то, чтобы в столице Заполярья установили памятник оленетранспортным батальонам. Но над монументом словно лежит проклятие.

В свое время идею поддержала губернатор Марина Ковтун. Но дальше слов дело не пошло. Потом после нескольких отказов на памятник все-таки согласились в мэрии города. И даже нашли место под объект у здания администрации Первомайского округа. А после вдруг передумали, задумались и отложили все в долгий ящик.

Теперь пошел новый виток. Представители Саамского собрания Самь Соббар Полина Харыбина и Елена Гой приняли участие в публичных слушаниях по проекту закона Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 2018 год".

- Председатель Полина Харыбина обозначила проблему, связанную с увековечиванием памяти бойцов оленетранспортных батальонов, и обратилась с просьбой к Мурманской областной Думе рассмотреть возможность выделения из областного бюджета средств на установку памятника "Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов - Защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг", - сообщила Елена Гой.

Также идею памятника и создания на въезде в Ловозеро стелы с надписями на саамском сообщили врио губернатора Андрею Чибису.

ИСТОЧНИК KP.RU