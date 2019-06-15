В Кольском районе в реке пропал мальчик

СЕГОДНЯ 18:02 2019-06-15T18:02:40+03:00

Отец и сын едва не утонули в реке Акким. Фото: wikimedia.org

Его отца достали с признаками переохлаждения, а ребенка нашли позже

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В реке Акким Кольского района сегодня шла поисково-спасательная операция. Здесь прохожие достали из воды мужчину с признаками переохлаждения. Это произошло в районе 131 километра автодороги Кола–Лотта.

- Предварительно перевернулся на лодке, находится в сознании, утверждает, что с ним был сын, местонахождение которого было неизвестно, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

На место отправились спасатели ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" и спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра, - всего 11 человек. Также задействовали 5 единиц техники. К счастью, поиски были недолгими и закончились успешно.

Мальчика нашли почти сразу у береговой линии, он в медицинской помощи не нуждается, здоровью и жизни угрозы нет.

Напомним, на этой неделе у Серебрянского водохранилища искали двух рыбаков, которые заблудились.

ИСТОЧНИК KP.RU