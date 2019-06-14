Появился пятый кандидат на пост губернатора Мурманской области

СЕГОДНЯ 11:31 2019-06-14T10:02:12+03:00

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После Дня России, 13 июня, сразу двух кандидатов на пост губернатора Мурманской области зарегистрировала избирательная комиссия региона.

Напомним, сначала документы подал представитель КПРФ Михаил Антропов. А следом это сделал Николай Дмитренко. В данный момент это единственный самовыдвиженец. Возможность участия "беспартийных" - новшество этого года. Лишь недавно депутаты Мурманской областной Думы изменили региональный закон о выборах. В данным момент сведений о месте работы Николая Дмитренко нет. Для участия в гонке ему необходимо будет собрать около 3 тысяч подписей избирателей.

Всего желающих участвовать в выборах губернатора Мурманской области на данный момент пять. Вместе с Антроповым и Дмитренко в гонке будут участвовать врио губернатора Андрей Чибис, которого поддерживает "Единая Россия", Геннадий Тупикин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" и Виталий Измайлов от "Гражданской платформы". Напомним, сами выборы состоятся 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU