Появился пятый кандидат на пост губернатора Мурманской области
После Дня России, 13 июня, сразу двух кандидатов на пост губернатора Мурманской области зарегистрировала избирательная комиссия региона.
Напомним, сначала документы подал представитель КПРФ Михаил Антропов. А следом это сделал Николай Дмитренко. В данный момент это единственный самовыдвиженец. Возможность участия "беспартийных" - новшество этого года. Лишь недавно депутаты Мурманской областной Думы изменили региональный закон о выборах. В данным момент сведений о месте работы Николая Дмитренко нет. Для участия в гонке ему необходимо будет собрать около 3 тысяч подписей избирателей.
Всего желающих участвовать в выборах губернатора Мурманской области на данный момент пять. Вместе с Антроповым и Дмитренко в гонке будут участвовать врио губернатора Андрей Чибис, которого поддерживает "Единая Россия", Геннадий Тупикин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" и Виталий Измайлов от "Гражданской платформы". Напомним, сами выборы состоятся 8 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU