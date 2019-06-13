2019-06-13T17:12:36+03:00
Политика

Представитель КПРФ Михаил Антропов подал документы на выборы губернатора Мурманской области

Избирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы региона
Мария ПАШЕНКОВА
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Михаил Антропов стал четвертым кандидатом на пост губернатора Мурманской области. Фото: региональное отделение КПРФ в Мурманской областиМихаил Антропов стал четвертым кандидатом на пост губернатора Мурманской области. Фото: региональное отделение КПРФ в Мурманской области
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Сегодня в избирательную комиссию Мурманской области пришел представитель регионального отделения КПРФ Михаил Антропов. А все для того, чтобы подать документы для участия в выборах губернатора Заполярья. Напомним, решением облдумы, они состоятся 8 сентября.

Это уже четвертый участник предвыборной гонки. Первым заявившимся стал врио губернатора Андрей Чибис. Также за кресло главы региона поборется Виталий Измайлов, который представляет "Гражданскую платформу". В 2014 году он уже баллотировался, но уступил в гонке Марина Ковтун. Четвертый участник - Геннадий Тупикин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Напомним парламентарии Мурманской областной Думы изменили закон о выборах так, что теперь на пост губернатора могут претендовать беспартийные. Однако в данный момент все кандидаты представляют то или иное движение. Андрея Чибиса поддерживает "Единая Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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