2019-06-11T14:31:45+03:00
Политика

Андрей Чибис первым подал документы на выборы главы Мурманской области

Впереди у врио губернатора Заполярья сбор подписей депутатов
Елена МОЛОДЦОВА
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Подача документов - формальность, но Андрей Чибис волновался.Подача документов - формальность, но Андрей Чибис волновался.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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Ну, вот и свершилось. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис подал документы в избирательную комиссию региона для участия в выборах на пост главы Заполярья. Напомним, в субботу стали известны первые кандидаты на должность руководителя региона: ими стали Андрей Чибис от партии «Единая Россия» и Михаил Антропов от КПРФ.

Андрей Владимирович первым переступил порог областного избиркома в качестве кандидата, положив на стол рабочей группы увесистую пачку документов и заявлении о выдвижении в кандидаты. Врио главы Мурманской области честно признался, что, несмотря на то, что это формальность, событие это весьма волнительное – ведь это очередной важный шаг для него.

- Я изначально шел сюда всерьез и очень надеюсь, что надолго. Это работа, когда можешь во многом своими руками сделать конкретные вещи для улучшения жизни людей и видеть результат своего труда, - поделился впечатлениями Андрей Чибис. – Четно скажу, последние два месяца нахожусь в воодушевлении – мне эта работа очень нравится, очень нравятся позитивные северяне. Сделаю все необходимое, чтобы улучшить качество жизни в Мурманской области, потому что ее жители, очевидно, этого заслуживают.

В избиркоме ждут документов минимум еще от трех депутатов на пост губернатора Заполярья. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

В избиркоме ждут документов минимум еще от трех депутатов на пост губернатора Заполярья.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

К слову, для Андрея Владимировича это первые выбора, но за отсутствие подводных камней в поданных документах он отвечает, поскольку он не первый год на госслужбе и все данные декларировались уже не раз. Тем не менее, никакой подковерной возьни во время предвыборной кампании первый кандидат в губернаторы не планирует – Чибис как всегда намерен работать честно, активно и энергично.

Впереди у Андрея Чибиса, как и у других кандидатов сбор подписей: у тех, кто идет на выборы от партии – муниципальных депутатов, у самовыдвиженцев – трех тысяч избирателей. Только после того, как подписи поступят в избирком, – произойти это должно до 24 июля - будет приятно решение о регистрации кандидата.

На сегодняшний день своих кандидатов на выборы губернатора Мурманской области готовы выдвинуть «Партия пенсионеров за справедливость» и «Гражданская платформа». От первой идет Геннадий Тупикин, вторую будет представлять бывший пресс-секретарь Марины Ковтун, бывшие же директор телекомпании "Блиц" и нынешний заместитель директора АО "Управление отходами" Виталий Измайлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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