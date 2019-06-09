2019-06-09T09:22:30+03:00
Политика

Стали известны первые кандидаты на выборы губернатора Мурманской области

От "Единой России" пойдет Андрей Чибис, от КПРФ - Михаил Антропов
Мария ПАШЕНКОВА
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Выборы губернатора в Мурманской области пройдут 8 сентября. Известны два кандидата.Выборы губернатора в Мурманской области пройдут 8 сентября. Известны два кандидата.Фото: Иван МАКЕЕВ
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На этой неделе депутаты Мурманской областной Думы назначили дату выборов губернатора региона. Напомним, голосование состоится 8 сентября.

Первые кандидаты на пост главы Заполярья также определились на этой неделе.

Многие ждали, что врио губернатора Андрей Чибис пойдет на выборы как самовыдвиженец. Однако он станет представителем "Единой России". Об этом стало известно во время визита в Мурманск секретаря генерального совета партии Андрея Турчака. Кандидатуру Андрея Чибиса поддержало большинство участников XXIX региональной конференции.

Вторым кандидатом на пост губернатора стал представитель КПРФ, депутат облдумы Михаил Антропов. Его поддержали активнее, чем еще один вариант - руководителя отделения партии в городе Кировск Мурманской области Артура Попов.

Ожидается, что в ближайшее время станет известно, кто пойдет на выборы от ЛДПР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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