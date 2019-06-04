Выборы губернатора Мурманской области пройдут 8 сентября

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-04T13:05:21+03:00

Заявить свою кандидатуру смогут не только представители партий, но и самовыдвиженцы

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Это лето в Мурманской области обещает быть жарким если не по погоде, так по политической обстановке. Ведь скоро начнется предвыборная гонка: этой осенью северяне решат, кто будет новым губернатором региона, а также менее масштабные, но важные решения будут принимать по муниципалитетам. Например, в Мурманске выберут новый состав горсовета, из членов которого будет определено и руководство городом.

Дата выборов стал известна 4 июня на встрече депутатов Мурманской областной Думы - отдать голоса северяне смогут 8 сентября. За этот день высказалось 27 парламентариев и только один был против.

Напомним, ранее депутаты Облдумы изменили региональный закон о выборах губернатора, а все для того, чтобы на них могли идти самовыдвиженцы. Ранее такое право было только у представителей партий.

В данный момент, кандидаты в губернаторы еще не зарегистрированы избирательной комиссией.

ИСТОЧНИК KP.RU