Выборы губернатора Мурманской области пройдут 8 сентября
Это лето в Мурманской области обещает быть жарким если не по погоде, так по политической обстановке. Ведь скоро начнется предвыборная гонка: этой осенью северяне решат, кто будет новым губернатором региона, а также менее масштабные, но важные решения будут принимать по муниципалитетам. Например, в Мурманске выберут новый состав горсовета, из членов которого будет определено и руководство городом.
Дата выборов стал известна 4 июня на встрече депутатов Мурманской областной Думы - отдать голоса северяне смогут 8 сентября. За этот день высказалось 27 парламентариев и только один был против.
Напомним, ранее депутаты Облдумы изменили региональный закон о выборах губернатора, а все для того, чтобы на них могли идти самовыдвиженцы. Ранее такое право было только у представителей партий.
В данный момент, кандидаты в губернаторы еще не зарегистрированы избирательной комиссией.
ИСТОЧНИК KP.RU