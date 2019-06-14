Мурманский областной суд оставил приговор Игоря Бабенко в силе

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-14T09:43:33+03:00

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13 июня Мурманский областной суд рассмотрел апелляцию по делу бывшего заместителя губернатора Игоря Бабенко, а также его подельников Эдуарда Никрашевского, Георгия Благодельского и Сергея Келлера.

Напомним, в апреле Октябрьский районный суд признал их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. А именно в том, что когда они работали в правительстве региона и государственном бюджетном учреждении "Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области", то более 8 миллионов рублей ушли по карманам. В числе этих денег были те, что компании жертвовали на благотворительность.

Приговором суда Георгий Благодельский и Сергей Келлер получили 2,5 года условно, Эдуард Никрашевский - 2 года условно. И только Игорю Бабенко определили реальный срок в 3,5 года исправительной колонии общего режима.

Мурманский областной суд решил оставить приговор в силе, не смягчать его, но и не ужесточать. О планах бывшего заместителя губернатора обжаловать снова в вышестоящей инстанции пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU