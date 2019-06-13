Для пострадавшего в серьезной аварии тренера хоккейного клуба собирают деньги на лечение

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-13T10:22:20+03:00

Для Олега Коврижных из "Северных хаски" надо собрать не меньше миллиона рублей

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13 марта в районе "Автопарка" в Мурманске случилась страшная авария. Toyota буквально поднялась в воздух и, пролетев над бетонным разделителем, приземлилась на Nissan. За рулем последней иномарки оказался 21-летний тренер клуба "Северные хаски" Олег Коврижных.

Чудо, но он выжил, хотя оказался зажат между двумя машина. Врачи буквально достали его с того света, но сейчас молодой и сильный парень все еще находится в реанимации больницы, его состояние оценивают как стабильно тяжелое.

- Сейчас требуется продолжение лечения и реабилитация в Санкт Петербурге. Стоимость составляет более 1 миллиона рублей, - рассказали в клубе "Северные хаски".

Семье Олега тяжело осилить такую сумму, поэтому его родные будут рады любой помощи.

Перечислить посильную сумму можно на карту Сбербанка 4279 4100 1062 3392 (мама Коврижных Алена Сергеевна); карту ВТБ 5368 2910 1209 9297 (отец Коврижных Александр Николаевич).

ИСТОЧНИК KP.RU