Мурманчане 3 тысячи километров везли умирающего котенка, чтобы спасти его

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-11T11:01:20+03:00

Изменить размер текста: A A

То, что северяне - люди с огромными добрыми сердцами, знают даже в других регионах. Ведь там, где другие пройдут мимо, жители Заполярья откликнутся и помогут. Не бросают наши в беде ни людей, ни животных. Достаточно вспомнить, как с Кипра привезли трехногого лабрадора, которому на острове грозила бы смерть.

А на днях наши земляки спасли котенка в городе Славянск-на-Кубани. Мурманчанка Алена Победина перед возвращением из отпуска домой решила заехать туда, чтобы проверить машину. И на улице заметила крошку, которой явно нужна была помощь беглый осмотр показал, что одна лапка вероятно сломана, а на животе есть опухоль. Малыша решили везти в Мурманск и там показать врачам.

- Всю дорогу - более 3 000 километров - он вел себя отлично, когда хотел в туалет мяукал. Приехав в Мурманск, на утро мы повезли его в ветклинику, был поставлен диагноз перелом большой берцовой кости. Когда врач начала осматривать, котенок начал ужасно кричать, врач сказала, что возможно выпадение мочевого или кишечника, - рассказывает Алена Победина.

Оказалось, что у малыша была полностью разорвана уретра. Такое могло случиться от сильного удара. Котенку сделали сложную трехчасовую операцию. Врачи говорят, что кроха будет еще долго восстанавливаться. А пока неравнодушные мурманчане помогают Алене оплатить все расходы по лечению мурлыки - это свыше 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU