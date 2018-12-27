Трехлапый лабрадор, прилетевший в Мурманск с Кипра, уехал жить в Санкт-Петербруг

СЕГОДНЯ 09:36 2018-12-27T09:37:26+03:00

Дэлли обожает снег. А еще у нее теперь есть новый друг - кот. Фото: "Подари шанс"

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Собака-путешественница - это про Дэлли, бело-кремового лабрадора. Напомним, летом она прилетела в Мурманск с Кипра, где жила в приюте.

История, как девочка туда попала, туманна. Но зато известно, что именно там она лишилась лапки: условия содержания были далеки от идеальных, и собака перенесла инфекцию. Ее жизнь на Кипре оказалась под угрозой, поэтому местные волонтеры стали искать ей дом где-нибудь в России. Клич был брошен по разным городам, а согласился, в итоге, Мурманск. Как северяне могли поступить иначе, если вопрос стоял или Дэлли улетает, или...

Уже в Заполярье лабрадору стали искать новый дом. Процесс растянулся. Но закончилось все хорошо!

- Несколько месяцев Дэлли жила на передержке, пока ее куратор не получила сообщение от девушки Марии из Санкт-Петербурга. Сначала не верилось, но Мария готова была взять Дэлли такой, какая она есть. С 9 ноября Дэлли живет в своей семье в компании с котом. Учит команды, гуляет с другими собаками и, как оказалось, просто обожает снег. В общем, живет полноценной жизнью любимой и домашней собаки, - рассказали в фонде помощи бездомным животным "Подари шанс".

Волонтеры вспомнили, что такие случаи в нашей области уже происходили. Так, одна собака сначала уехала из Кировска в северную столицу, а затем в Эстонию.